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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      Випуск новин за 9:00: Зіткнення потягів у Туреччині. Позиція депутатів ЄС щодо Північного потоку

      Випуск новин 45 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 грудня станом на 9:00 – у Туреччині зіштовхнулися два пасажирських потяги, семеро людей загинули. Ще щонайменше 46 пасажирів отримали травми різних ступеней тяжкості. Європарламент ухвалив резолюцію проти будівництва газопроводу "Північний Потік-2". Євродепутати назвали проект політичним й таким, що несе загрозу європейській енергетичній безпеці.

      Також у випуску:

      В Брюсселі обговорять російську агресію в Азовському морі та нові санкції проти РФ.

      Консули у Москві відвідали всіх полонених моряків.

      Командир "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російському слідству.

      Теги: Аварії та ДТП Північний потік-2 Європарламент Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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