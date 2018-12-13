Випуск новин за 9:00: Зіткнення потягів у Туреччині. Позиція депутатів ЄС щодо Північного потоку

У випуску новин за 13 грудня станом на 9:00 – у Туреччині зіштовхнулися два пасажирських потяги, семеро людей загинули. Ще щонайменше 46 пасажирів отримали травми різних ступеней тяжкості. Європарламент ухвалив резолюцію проти будівництва газопроводу "Північний Потік-2". Євродепутати назвали проект політичним й таким, що несе загрозу європейській енергетичній безпеці.

Також у випуску: В Брюсселі обговорять російську агресію в Азовському морі та нові санкції проти РФ. Консули у Москві відвідали всіх полонених моряків. Командир "Яни Капу" Олег Мельничук відмовився давати свідчення російському слідству.