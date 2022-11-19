Вірменія може вийти з ОДКБ: що про це думають самі вірмени

Вірменія може вийти з ОДКБ, оскільки Росія її зрадила. Загалом вірменський народ хоче переглянути зовнішню політику своєї країни й переорієнтуватись з Кремля на Захід, однак колаборантський уряд Пашиняна проти.

Таку думку 24 каналу озвучив член ради Національного демократичного полюса Вірменії Ваге Гаспарян. Раніше повідомлялось про те, як напад Росії на Україну намагаються порівняти з ситуацією в Карабаху.

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Вірмени проти ОДКБ

Гаспарян розповів, що ставлення до ОДКБ серед вірменів різко негативне. Воно посилилось після війни, коли Росія зрадила Вірменію, зв'язавши їй руки. Загалом, треба розуміти, що утворені Єльциним і Путіним, так звані, колаборації країн – це намагання відтворити СРСР, який продовжував існувати де-факто, після розпаду де-юре.

Це було результатом, компромісом угоди з Заходом, який в обмін на незалежність країн Східної Європи, їхню деколонізацію й деокупацію країн Балтії, погодився, що решта пострадянських країн, серед яких і Україна, будуть віддані Кремлю. Саме зараз ми спостерігаємо фактичний розпад Росії. Насамперед завдяки героїчній боротьбі українського народу, української армії, яка є фронтменом цієї боротьби,

– зазначив член ради Національного демократичного полюса Вірменії.

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Пашинян – колаборант

Він продовжив, що Вірменію слід розглядати, як окуповану країну, в якій діє колаборантський режим Ніколи Пашиняна, який виступає проти будь-яких змін в обороні й у зовнішній політиці. Національний демократичний полюс Вірменії виступає за негайний вихід країни з ОДКБ, СНД і отримання статусу головного позаблокового союзника країн Заходу.

"Насамперед, це США, а також Франція, Греція, усі країни, чиї інтереси збігаються з інтересами вірменського народу", – зауважив Гаспарян.

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