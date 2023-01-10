Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території: з чим це пов'язано

Серед країн підконтрольних фактично Кремлю черговий розкол. Зокрема, Вірменія відмовилась проводити навчання ОДКБ на своїй території.

Про це 24 Каналу розповів член ради Національного демократичного полюса Вірменії Ваге Гаспарян. Відмову Вірменії вже називають ножем у спину Путіна.

Важливо Активісти приїхали пікетувати російську базу у Вірменії: кілька десятків людей затримали

Історичний шанс Вірменії

Гаспарян зазначив, що протистояння Росії з Заходом в Україні має форму війни, а ось на Кавказі форму "холодної війни". У Вірменії нині з'явився історичний шанс вирвати з-під окупації за допомогою Заходу. Зокрема, одним з таких кроків є те, що Пашинян відмовився проводити навчання ОДКБ на території Вірменії.

Пашинян не робить це з патріотичних цілей. Ця людина позбавлена будь-яких патріотичних почуттів. У цієї людини є одна задача – зберегти свій стіл і з цією метою він веде таку подвійну політику. Остання заборона пов'язана з тиском Західних країн,

– зауважив член ради Національного демократичного полюса Вірменії.

Він додав, що Пашинян також відмовився підписувати декларацію ОДКБ після останнього саміту. Однак це зрежисоване дійство, бо Вірменія по факту так і не вийшла з цієї організації. ОДКБ – це взагалі інструмент Кремля для контролю країн пострадянського простору.

Пашинян не всидить на 2 стільцях

За словами члена ради Національного демократичного полюса Вірменії, Пашинян не всидить на 2 стільцях. Режим Путіна впаде. Існує думка, що саме Кремль і поставив Пашиняна керівником Вірменії після революції. Усі його рішення було такими, щоб Москва була задоволена.

"Це помітно і в його політиці боротьби з корупцією. Нині вже все більше й більше фактів того, що Пашинян не бореться з корупцією всередині країни, а сприяє їй. Досить сказати про те, що Пашинян призначає своїх однопартійців на посади", – наголосив Гаспарян.

Гаспарян про те, з чим пов'язана відмова Вірменії проводити навчання ОДКБ на своїй території: дивіться відео

Правильний шлях Вірменії

Як він зазначив, Вірменії слід вийти зі складу ОДКБ, СНД. Вірменія весь час після розпаду СРСР, а це понад 30 років, була окупована. Тут у місті Ґюмрі перебувають російські війська. Крім того, можна говорити і про гібридну окупацію.

Керівництво країни призначає Кремль. Так, Вірменія формально є незалежною державою, членом ООН, має прапор, герб тощо. Однак ми прекрасно пам'ятаємо, що, наприклад, Румунія Чаушеску формально вважалась незалежною державою, але за фактом була державою окупованою з боку Кремля,

– підкреслив член ради Національного демократичного полюса Вірменії.

СНД: останні події