Це наші хлопці, – Зеленський вперше відреагував на спецоперацію ГУР в Криму
Головне управління розвідки Міноборони України провело спецоперацію з висадки в тимчасово окупованому Криму. Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував спецоперацію українських бійців.
Під час брифінгу глава держави передусім наголосив, що наразі зарано говорити про звільнення Криму, пише 24 Канал. За словами президента, він очікує на детальну доповідь від очільника ГУР Кирила Буданова про спецоперацію у Криму.
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Зеленський очікує доповідь Буданова
Водночас Зеленський зазначив, що жертв з боку України немає, що, як каже президент, гарна новина.
Зарано говорити про звільнення Криму – перше. Друге – детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє – так, це наші хлопці. Четверте – жертв немає з нашого боку, це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг телефоном обговорити з керівником ГУР МО,
– сказав Зеленський.
Українські бійці провели спецоперацію у Криму: все, що відомо на цей момент
- Зранку 24 серпня ЗМІ повідомляли про вибухи біля населених пунктів Маяк та Оленівка на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Саме там 23 серпня українські військові знищили російську систему ППО ЗРК С-400 "Тріумф".
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- Після цього представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив українським ЗМІ інформацію, що в Криму відбулася спецоперація. Головне управління розвідки провело успішну спецоперацію в окупованому Криму у взаємодії з Військово-морським флотом.
- Юсов розповів журналістам про досягнення поставлених цілей. Він підтвердив втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється.
- У ГУР розповіли, що спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. На опублікованих кадрах помітно, що нашим бійцям довелося відстрілюватися від окупантів.
- Також в українському Криму внаслідок операції наших військових знову замайорів державний прапор.
- Зазначимо, що кремлівські пропагандисти намагаються замовчати успішну операцію України в окупованому Криму та не реагують на звернення місцевих мешканців щодо вибухів.