"Обрати менше зло": політолог пояснив висловлювання з боку Гарріс, Трампа та про вибори у США

Камала Гарріс та Дональд Трамп дуже радикально та протилежно висловились щодо війни в Україні. Однак обоє грають лише на свій електорат.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олексій Буряченко, зауваживши, що небезпечнішою є заява правої руки Трампа Джеймса Девіда Венса. Україні ж потрібно надалі підтримувати обидві партії.

Дивіться також Гарріс почала розміщувати рекламу з підтримкою України у ключових штатах США, – Politico

Висловлювання Гарріс та Трампа

Усі заяви Гарріс та Трампа, за словами політолога, транслюють їхні слова, які були на дебатах. Гарріс звинуватила лідера республіканців у тому, що він дружить з російським диктатором і якби така дружба продовжувалась, то Владімір Путін сидів би вже у Києві.

Це був дуже болючий укол Трампу. Тим паче на дебатах він так і не відповів на питання, чи хоче перемоги України, сказавши, що хоче миру,

– зазначив Буряченко.

Трамп грає на свій електорат глибинного американця, який має зрозуміти, що він розв'яже проблему російсько-української війни, зробить це максимально ефективно та краще, ніж демократи.

Гарріс також намагається тему війни артикулювати та запевнити, що Трамп цю історію нормально вирішити не здатний. Вона ж, продовживши надавати допомогу Україні, зможе протистояти путінському режиму.

І Гарріс, і Трамп грають виключно на свій електорат. Це нічого спільного з пропозиціями мирного врегулювання не має,

– пояснив політолог.

До слова, політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський вважає, що Трамп краще зіграв на свій електорат. Гарріс хоч і поводилась стриманіше, не запропонувала чіткої стратегії, на яку чекав її електорат.

Заяви Венса про мир в Україні набагато небезпечніші. Однак це може бути технологічним планом – Венс висуває радикальну позицію, а Трамп приходить, як регулятор, який пом'якшить позиції.

Буряченко наголосив, що лідер республіканців часто займав радикальну позицію, яку пізніше трансформував. Крім цього, Конгрес США вже прийняв рішення щодо обмеження, навіть для наступного президента, в односторонніх розв'язаннях питань національної безпеки. У такий спосіб вони убезпечили себе від можливого приходу Трампа та його нестандартних рішень.

Нам потрібно продовжувати забезпечувати двопартійну підтримку. Саме тому правильно, що план перемоги України, про який говорив Володимир Зеленський, буде, скоріш за все, представлений на полях ООН президенту Джо Байдену та обом кандидатам на посаду президента,

– зауважив політолог.

Нещодавно Папа Римський висловився щодо виборів у США та закликав американців "обирати найменше зло". На думку Буряченка, він прийняв для себе рішення не втручатись у виборчий процес, не підтримувати та не критикувати жодного з кандидатів, використовуючи прізвища.

Він артикулював двома питаннями, важливими для католиків, а саме питання міграції та абортів. Тут він може висловити претензії і демократів, і до республіканців. Адже Трамп намагається будувати паркан з Мексикою та обмежити міграційні потоки. Понтифік більше зіграв на сторону демократів,

– додав політолог.