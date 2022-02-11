Вистрілили собі в ногу, – Бабін про загрозливі маневри Росії в Чорному й Азовському морях
Росія напружує ситуацію в акваторіях Чорного і Азовського морів. Держава-окупантка вже зробила три варіанти заяв щодо обмеження судноплавства.
Ситуація досі залишається напруженою. Про це в ефірі 24 каналу повідомив експредставник президента України в Криму Борис Бабін.
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Росія вчинила дуже необдумано щодо себе
Він вважає, що маневр із Азовським морем був класичною російською дурістю. Адже держава-окупантка перекрила судноплавство не лише для українських портів, але й для власних.
Цим вони вистрілили собі в ногу, адже заблокували власне судноплавство. Можливо, хтось зрозумів (ситуацію – 24 канал) і її змінили. В них були занадто необдумані дії щодо себе,
– наголосив Бабін.
За його словами, в цій ситуації є кілька вимірів. Перший – економічний, політичний, інформаційний тиск, який Росія здійснює за допомогою таких зухвалих перекриттів. Вона спостерігатиме за реакцією міжнародної спільноти, Євросоюзу, Чорноморських країн.
Другий вимір – суто формальний. Мовиться про підготовку до так званих навчань, про які заявляла Росія. Держава-окупантка стягнула майже всі боєздатні судна власних військово-морських сил: ракетні, десантні, підводні човни.
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Маневри Росії – дуже небезпечні
Наразі, як зауважив Бабін, в акваторії Азовського та Чорного морів – безпрецедентна кількість російського флоту. "Це нагнітання. Звісно, ті маневри, які вона (Росія – 24 канал) здійснює, дуже небезпечні", – додав він.
Саме відпрацювання цих маневрів – це тренування для подальшої агресії проти України. Іншої мети цих маневрів немає,
– зауважив експредставник президента України в Криму.
Ситуація в Чорному й Азовському морях: головне
- Президент України Володимир Зеленський скликав засідання Ради нацбезпеки й оборони, на порядку денному якого – спроба Кремля перекрити Чорне та Азовське моря.
- Сьогодні, 11 лютого, Держприкордонслужба повідомила, що держава-агресорка розблокувала доступ до наших портів в Азовському морі. Про Чорне море там повідомили, що не мають такої інформації.
- Своїми маневрами Росія практично повністю заблокувала б усі морські шляхи до українських портів і обмежила б маршрути для більшої частини торговельних суден. Рух був би можливий лише в обхід, оскільки жодних коридорів Росія не передбачила.
- У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест. Наразі наша країна долучає міжнародних партнерів, аби скоординовано відповісти Росії.