Захід уже дещо знає: про що Путін говоритиме на федеральних зборах

21 лютого Владімір Путін виступить перед федеральними зборами. Це має бути його звіт за рік війни проти України. Але вихвалятися кремлівському диктатору особливо немає чим.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, які гучні заяви може зробити Путін у цей день і як з цим може бути пов'язаний заклик США до своїх громадян залишити територію Росії та Білорусі.

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Путін буде говорити про нове

Він зазначив, що, можливо, до виступу на федеральних зборах Путін зробить важливі заяви. Недарма так довго відкладався його виступ. Проте є декілька кроків, які він може здійснити:

він може напередодні підписати наказ про закриття кордонів, а на федеральних зборах про це оголосити;

також він може запровадити в Росії воєнний стан;

ще він може видати наказ про військову мобілізацію економіки. І підприємці повинні будуть сплачувати більший податок.

"Припустимо, що здійснився найгірший сценарій і, наприклад, українські військові відійдуть від Бахмута. Але Путін не буде про це розповідати на федеральних зборах, як про перемогу. Він же звітує за рік, і виходить що за цей час російська армія звільнила лише Бахмут. Це ж не серйозно для президента Росії", – вважає Шейтельман.

Михайло Шейтельман припустив, про що говоритиме Путін на федеральних зборах: дивіться відео

Справжня інтрига

На його думку, Путін буде говорити про нове – про те, що попереду. І це може бути нова хвиля мобілізації, воєнний стан, закриття кордонів, перехід економіки на військові рейки тощо. Або про щось, що навіть не хочеться відгадувати, наприклад, пов'язане з ядерною зброєю.

"Для мене справжня інтрига у тому, що США попередили своїх громадян залишити Росію і Білорусь. Таке вже було, напередодні того, як Путін оголосив мобілізацію. Можливо, американці щось знають? Адже вони знали, що рік тому Путін розпочне війну", – нвголосив Михайло Шейтельман.

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