Колегію ФСБ зсунули, – Галлямов пояснив, навіщо це Путіну

Після "перемоги" на псевдовиборах президента Росії Владімір Путін спершу звернувся до ФСБ. Це сталося на засіданні колегії спецслужби. Захід відбувся 19 березня. Там диктатор похвалив співробітників за "забезпечення безпеки та суверенітету Росії".

Це 24 Каналу прокоментував російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що колегію перенесли. Він додав, що у другій половині березня такі заходи практично ніколи не відбувалися. В Інституті вивчення війни переконані, що диктатор, ймовірно, прагне натякнути, що силовики в Росії твердо підтримують його п'ятий "президентський термін".

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"Колегію ФСБ спеціально підгадали під "вибори", перенесли, зсунули", – розказав Галлямов.

Раніше такі заходи проходили у січні. Згодом вони почали відбуватися у лютому. Якщо їх і призначали на березень, то лише, можливо, кілька разів. І то – у перші дні місяця.

Було видно, що саме після підбиття підсумків "виборів", щоб ні в кого не виникло ілюзій, що можна попротестувати тощо, потрібен привід погратися жовнами, потрясти шабельки свої. І для цього колегію ФСБ і посунули,

– переконаний російський опозиційний політтехнолог.

Переобрання Путіна на "виборах"