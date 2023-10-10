Промова Путіна може сигналізувати про підготовку відходу з кількох напрямків, – Світан
Кремлівський диктатор Владімір Путін під час виступу на Валдаї заявив, що Росія нібито не зацікавлена у територіях інших країн. У такий спосіб він залишає для себе можливість чимось "прикрити" майбутню втечу окупантів з території України та не викликати негативу у росіян.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, під час виступу на Валдаї Путін скористався можливістю назвати різні варіанти.
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"Це багатовекторна риторика. Путін та його оточення завжди цим користуються. Озвучуються усі можливі варіанти, щоб потім можна було сказати: "Як ми й казали у жовтні, ми йдемо звідти", щоб потім не було негативу у відповідь, щоб "прикрити" втечу", – припустив він.
Росіяни можуть прийняти рішення про відхід
Роман Світан зазначив, що з часом загарбники можуть заявити про вихід з Запорізького та Херсонського напрямків, але пояснити, що вони начебто "врятували" проросійське населення, а території їм нібито і "не були потрібні".
Тому через декілька місяців росіяни можуть прийняти рішення про відхід з Запорізького та Херсонського напрямків, сказати: "Путін казав, що у нас завдання "врятувати" російське населення". Путін може ввімкнути цю риторику та залишає двері відкритими,
– вважає військовий експерт.
Світан про промову Путіна на Валдаї: дивіться відео
Владімір Путін: останні новини
- Під час зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шіа Ас-Судані російський диктатор Владімір Путін вперше прокоментував напад ХАМАС на Ізраїль. Звичайно, у всьому він звинуватив США. Не забув Путін згадати про війну в Україні, яку він цинічно назвав "українською кризою".
- Аналітики ISW проаналізували, як Путін використовує ситуацію в Ізраїлі проти України. Зазначається, що Кремль посилив кілька інформаційних операцій після нападу ХАМАС на Ізраїль, який відбувся 7 жовтня. Насамперед Росія закидає країнам Заходу нібито "нехтування конфліктами на Близькому Сході заради підтримки України".
- Крім того, в американському Інституті вивчення війни зазначили, що Путін боїться офіційно оголошувати мобілізацію в Росії, йому залишається лише приховано кидати росіян на фронт. Річ у тім, що Кремль хоче "намалювати" Путіну понад 80% підтримки на президентських виборах, які заплановані на весну 2024 року.