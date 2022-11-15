Зеленський запропонував українську формулу миру на саміті "Великої двадцятки"

Володимир Зеленський виступив на саміті G20. Під час своєї промови він запропонував українську формулу миру. Розповідаємо, що до неї входить.

Своїм баченням того, яким має бути мир для України, Володимир Зеленський поділився у виступі перед G20 15 листопада. В онлайн-промові президент назвав 10 пунктів, важливих для нашої держави.

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Зеленський назвав українську формулу миру

У своєму виступі у вересні цього року на сесії Генасамблеї ООН, я представив українську формулу миру, формулу миру для світу. Якраз тоді, коли світ надіявся на відновлення після ударів пандемії, російська війна спровокувала цілу серію нових глобальних ударів. Це треба зупиняти,

– підкреслив він.

Тож глава держави запропонував учасникам саміту такі пункти:

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Дотримання їх дозволить не лише зупинити війну в Україні. Воно ще й допоможе уникнути посилення негативних наслідків, пов'язаних зі збройною агресією Росії, які вже відчувають по всьому світу.

Зеленський підкреслив, що "Мінська-3" не буде

Також під час свого виступу президент України наголосив на тому, що Росія не матиме можливості нарощувати свої сили. За його словами, зараз той час, коли потрібно і можна зупинити війну, розв'язану країною-агресоркою.

Глава держави наголосив, що завершити війну можна буде тоді, коли Росія не лише відведе свої війська за кордони 1991 року. А й тоді, коли вона виплатить Україні компенсацію за збитки, яких завдала.

Водночас на поступки з ворогом ніхто йти не збирається. Зеленський наголосив, що "Мінська-3" не буде. За його словами, лише після виконання антивоєнних заходів сторони зможуть підписати документ, який свідчитиме про закінчення війни.