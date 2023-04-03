У Житомирі в готелі помер військовий: яка причина смерті

У Житомирі помер український військовий Віталій Журавель. Йому було 48 років.

Захисника знайшли в одному з готелів міста. У Костопільській громаді 3 квітня оголошено Днем жалоби.

Важливо Воював у найгарячіших точках: у боях за Бахмут загинув військовий ГУР "Махно"

Що відомо про смерть військового у Житомирі

У Костопільській міськраді розповіли, що причиною смерті 48-річного Віталія став набряк головного мозку – він помер раптово.

27 березня військового направили на консультацію та додаткове обстеження до військового шпиталю у Житомирі, а 30 березня його без ознак життя знайшли в одному з готелів міста.

Відомо, що Віталій Журавель довгий час лікувався та проходив реабілітацію після поранення внаслідок падіння гелікоптера.

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік вступив у лави ЗСУ – служив старшим бойовим медиком 4 аеромобільної роти військової частини А4350. Також Віталій був учасником АТО.



Померлий Віталій Журавель / фото Костопільська міськрада

Україна втрачає своїх Героїв

У Бахмуті загинув офіцер 53-окремої механізованої бригади Орест Кінаш. Чоловік був відомим альпіністом зі Львівської області.

Також на фронті у бою з російськими окупантами загинув ще один патріот та захисник України. Мовиться про військового ГУР із Мукачево з позивним "Махно" Артура Пашкуляка.

21 березня у Дніпрі поховали українського поліцейського, який захищав країну на Сході. Олександр Дерев'янко загинув 19 березня у боях за Бахмут.

У Луцьку нещодавно попрощалися з українським захисником Богданом Буськом. Він загинув у боях під Вугледаром, що на Донеччині.

У Львові 29 березня помер український захисник та відомий виконавець військових пісень Олександр Рожко з позивним "Йожик". Його життя обірвалося через серйозну хворобу.

Також військовослужбовець з Франції загинув, захищаючи незалежність України. Доброволець воював у складі Інтернаціонального легіону.

На війні під час оборони Бахмута загинув боєць з Львівщини Ігор Ілечко. У захисника залишився маленький син.

Редакціяприносить щирі співчуття рідним та знайомим померлого українського воїна. Вічна пам'ять!