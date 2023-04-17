Історія буде розвиватись: політолог припустив, яке головне завдання "зливу" про контрнаступ ЗСУ
У п’ятницю, 7 квітня, з’явилась інформація про "злив" секретних документів про контрнаступ ЗСУ. Росія має на меті зірвати постачання зброї від Заходу для України. Також країна-агресорка хоче показати американцям, що США безпосередньо беруть участь у війні.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній. За його словами, у мережі все більше з’являтимуться різні підроблені документи.
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"Злив" документів має мету
Загородній переконаний, що спочатку це були оригінальні документи, які потрапили в руки Росії. Згодом росіяни використали класичний метод: 70% – правди у документі, 30% – неправди. У такому вигляді вони оприлюднили дані.
Вони хочуть показати насамперед американцям, що США безпосередньо беруть участь у війні. Тобто означає, що країни на межі ядерної війни, чим росіяни завжди лякали. Звичайно, наслідком цього повинно бути негайне припинення постачання зброї для України,
– зазначив він.
Політолог припустив, що надалі можна буде побачити вкиди про все більшу кількість підроблених документів.
"Думаю, історія буде розвиватись. Також буде з’являтися багато різних документів, які хтось буде домальовувати, підробляти. Я вважаю, що перший злив більш-менш правдивий", – зауважив Загородній.
Загородній про витік документів: дивіться відео
Що відомо про підозрюваного у "зливі"
- Повідомляли, що до "зливу" секретних документів Пентагону причетний 21-річний співробітник розвідувального підрозділу військово-повітряних сил Національної гвардії США Джек Тейшейра.
- 13 квітня його заарештували за підозрою в оприлюдненні секретних документів. Водночас в американському виданні CNN стверджують, що чоловік публікував "секретні дані" на вебресурсах ще з грудня 2022 року.
- Наступного дня під час судового засідання 21-річний Джек Тейшейра був одягнений у кайдани та тюремну форму. Йому висунули офіційні звинувачення у зв'язку з витоком сотень секретних документів.
- Йому загрожує до 15 років ув'язнення, якщо його визнають винним в обох порушеннях. Він залишиться під вартою щонайменше до наступного засідання суду 19 квітня.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що усі припущення про плани українських військових, зокрема, щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Він запевнив, що ЗСУ мають не один, навіть не два, не три і не чотири варіанти розвитку подій на фронті. Адже це залежить від багатьох факторів, які оцінюють кожного дня.
- Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що "витік інформації" не матиме суттєвого впливу на хід бойових дій. Він зауважив, що українці у майбутньому контрнаступі досягнуть більших успіхів, ніж припускають американські аналітики.