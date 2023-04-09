Сумніви у несправжності зникають: мін'юст США взявся розслідувати "витік" секретних документів

Не вщухають розмови про те, що, ймовірно, стався витік даних американської розвідки. Розслідувати цю справу взялись, зокрема, в міністерстві юстиції Сполучених Штатів Америки.

У п'ятницю, 7 квітня, видання The New York Times зазначило, що нібито стався витік секретної інформації, якою володіли США. У матеріалі було зазначено, що стосуються дані не лише контрнаступу ЗСУ, а й ситуації на Близькому Сході та навіть у Китаї. Водночас мін'юст країни почав розслідування за цим фактом.

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Потрібно розбиратися

Важливо зазначити, що деякі американські посадовці не виключають, що ці "секретні документи" можуть бути справжніми, адже вони виглядають як такі.

Ми зв'язалися з міністерством оборони з цього приводу і розпочали розслідування,

– написали у CNN з посиланням на представника мін'юсту.

Окрім того, там наголосили, що американські посадовці вкрай серйозно ставляться до витоку інформації. Тому й проводять розслідування і працюють над тим, аби зрозуміти, як ці, ймовірно, секретні дані потрапили у мережу й хто за цим стоїть.

Документи, схоже, були розміщені в Інтернеті протягом останніх кількох тижнів. Вони, очевидно, містять секретну інформацію на різні теми: від операцій найманців "Вагнера" в Африці та шляхів надання Ізраїлем летальної допомоги Україні до розвідувальних даних про зв'язки ОАЕ з Росією та занепокоєння Південної Кореї щодо надання боєприпасів США для використання в Україні,

– мовиться в публікації.

Реакція України: ОП і ГУР

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк упевнений, що це робота російських спецслужб. Окрім того, на його думку, чимало інформації з цих "секретних паперів" є відвертою брехнею.

Окрім того, речник ГУР Андрій Юсов наголошував, що у такий спосіб, очевидно, Кремль має намір зірвати контрнаступ ЗСУ та постачання озброєння від західних партнерів.

Також в повідомленні Президента України Володимира Зеленського йшлося про те, що було зібрано Ставку Верховного Головнокомандувача, на якому це питання було порушено.

Розслідування у цій же справі розпочало також саме міністерство оборони США (Пентагон).