ОДКБ виводить війська з Казахстану

Основну місію миротворчих сил країн Організації Договору про колективну безпеку у Казахстані завершили. Вже через 2 дні війська будуть виводити з країни.

Контингент виводитимуть поетапно. Загалом процес займе не більше 10 днів. Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

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Ситуація стабілізувалась

За словами Токаєва, ситуація у всіх регіонах Казахстану стабілізувалась. Місію ОДКБ завершили успішно.

Через 2 дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ,

– сказав президент.

Він додав, що Казахстан юридично обґрунтовано звернувся за допомогою до організації. Крім того, він розкритикував роботу Комітету національної безпеки країни, який нібито "не розглянув загрозу захоплення влади".

Що відомо про введення військ ОДКБ

У Казахстані від 3 січня тривають масштабні протести. Спочатку мітингувальники вийшли на вулиці через збільшення цін на газ, але потім висунули нові вимоги. Вони стосувались очищення влади.

Через це Токаєв 5 січня звернувся до країн ОДКБ і попросив ввести війська на територію країни.

Для придушення протестів Росія почала направляти так званих "миротворців". Вони знадобились, зокрема, й через те, що подекуди казахські військові відмовлялися ставати проти народу і стріляти у демонстрантів.

Згодом генсек ОДКБ повідомив, що військовим дозволили застосовувати зброю проти мітингувальників.

Офіційно в Казахстані наразі перебуває понад 2 тисячі "миротворців" ОДКБ.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що виведе військових, коли вони "закінчать свою місію".

Під час протестів гинули і протестувальники, і силовики. Точна кількість жертв наразі невідома.

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