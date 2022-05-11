Вивезти важкопоранених з "Азовсталі": Україна запропонувала росіянам обмін

Українська влада запропонувала росіянам обмін. Просять вивезти важкопоранених хлопців з "Азовсталі". Натомість віддадуть російських полонених.

Це мало б відбуватись за стандартними правилами обміну військовополонених, повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Для евакуації поранених потрібен гуманітарний коридор.

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Однак Верещук наголосила, що домовленості ще немає. Переговори тривають.

Деблокада військовим шляхом неможлива

Міністерка зізналась, що наразі деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом неможливо.

Захисники Маріуполя здаватися в полон не хочуть. Верещук відзначила, що це гідне поваги. Проте і на процедуру "екстракшн" росіяни не погоджуються.

Тому уряд пропрацьовує різні варіанти. За словами політикині, жоден із них не є ідеальним, але шукають робочий.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж зазначала, що деблокада Маріуполя військовим шляхом наразі неможлива, але військово-політичне керівництво держави робить усе для виправлення ситуації.

Яка ситуація на "Азовсталі"

Захисники Маріуполя тримають оборону у повній блокаді вже понад 77 днів. Зараз вони перебувають у бункерах заводу "Азовсталь", який вже став фортецею міста. Росіяни безжально обстрілюють його.

Разом з військовими на заводі перебувало кілька сотень цивільних. Лише на початку травня окупанти погодились на їх евакуацію. Вивезли близько 500 мирних жителів. Серед них жінки, діти та літні люди.

Однак у бункерах залишаються понад пів тисячі поранених бійців. Опублікували їх фото – з відкритими ранами герої перебувають у повній антисанітарії. Вони помирають в страшних муках, бо не мають ліків.

Діяти потрібно вже, адже окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь". 4 травня вони вже прорвалися на територію заводу. Лише за 9 травня росіяни здійснили 34 авіанальоти. Йдуть важкі кровопролитні бої.

11 травня росіяни здійснили 40 повітряних атак. Над "Азовсталлю" виднівся величезний стовп диму.

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