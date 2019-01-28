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      Виявлено нову небезпеку татуювань

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      Нова небезпека татуювань
      Нова небезпека татуювань / pixabay.com

      Медики встановили взаємозв'язок між татуюванням і хронічним запаленням м'язів.

      Такий інцидент трапився з 31-річною шотландкою, яка набила собі на нозі чергове татуювання. Приблизно через тиждень після нанесення тату жінку стали мучити болі в стегні і коліні. Дев'ять місяців вона приймала сильні знеболюючі, але біль не проходила, повідомляє видання BMJ Case Reports.

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      З історії хвороби пацієнтки медики дізналися, що два роки тому жінці пересадили легеню. У цей період вона приймала препарати для пригнічення імунітету. Коли шотландка зробила тату, ослаблений організм не дозволив часткам фарби закріпитися на шкірі, і вони поширилися по м'язах. Це і стало причиною хронічного запалення і нестерпних болів.

      Татуювання
      Татуювання спровокувало запалення м'язів//pixabay.com

      Позбутися від болю в ногах жінці вдалося тільки через три роки фізіотерапії по зміцненню м'язів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Лікування Здоров'я Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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