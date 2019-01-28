Виявлено нову небезпеку татуювань

Медики встановили взаємозв'язок між татуюванням і хронічним запаленням м'язів.

Такий інцидент трапився з 31-річною шотландкою, яка набила собі на нозі чергове татуювання. Приблизно через тиждень після нанесення тату жінку стали мучити болі в стегні і коліні. Дев'ять місяців вона приймала сильні знеболюючі, але біль не проходила, повідомляє видання BMJ Case Reports.

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З історії хвороби пацієнтки медики дізналися, що два роки тому жінці пересадили легеню. У цей період вона приймала препарати для пригнічення імунітету. Коли шотландка зробила тату, ослаблений організм не дозволив часткам фарби закріпитися на шкірі, і вони поширилися по м'язах. Це і стало причиною хронічного запалення і нестерпних болів.



Татуювання спровокувало запалення м'язів//pixabay.com

Позбутися від болю в ногах жінці вдалося тільки через три роки фізіотерапії по зміцненню м'язів.

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