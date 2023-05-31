Покарання для "закордонних ухилянтів": чи торкнеться "закон Клименка" тих, хто вже не в Україні

У МВС пропонують запровадити покарання для чоловіків, які незаконно виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення Росії. Чи торкнеться відповідний законопроєкт тих, хто на момент ухвалення законопроєкту вже не в Україні – пояснюємо далі.

Юрист з адвокатської фірми T&T Partners Владислав Юрчак прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо ймовірного покарання "закордонних ухилянтів" у майбутньому. Про це інформує 24 Канал.

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Що таке "закон Клименка"

Міністр внутрішніх справ нещодавно заявив про можливу підготовку пов'язаного з мобілізацією законопроєкту. За спільною ініціативою Верховної Ради та МВС планується створити закон, за яким можуть покарати українських громадян, що незаконно перетнули держкордон під час повномасштабного вторгнення Росії.

Чи матиме цей закон зворотну силу

Клименко пропонував притягнути до відповідальності лише тих чоловіків призовного віку, що виїхали з України у незаконний спосіб.

Адвокат Юрчак нагадав про 58 статтю Української Конституції, згідно з якою закони та інші правові акти не мають зворотної дії у часі. Принцип незворотності також був закріплений рішенням Конституційного Суду України № 1-рп/1999. Винятки є, але вони стосуються лише випадків, коли особам скасовували або пом'якшували відповідальність, а не навпаки.

Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта не може поширюватися на правовідносини, які виникли й закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом,

– зазначив юрист.

Тобто, якщо "закон Клименка" буде прийнято, то він буде стосуватися виключно тих чоловіків призовного виду, які його порушать вже після набрання цим законопроєктом чинності, а не до. Те саме стосується й інших пов'язаних з мобілізацією законів, які захоче ухвалити Верховна Рада.

Як ухилянти намагалися перетинати держкордон