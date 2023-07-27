У Зеленського готують рішення, щоб обмежити депутатам виїзд за кордон, – ЗМІ
Джерело:РБК-Україна
В Офісі Президента обговорюють можливість обмежити виїзд за кордон депутатам і чиновникам. Відповідну ініціативу почали розглядати після низки скандалів з політиками.
Джерела видання стверджують, що нині в ОП думають, як обмежити виїзд депутатів за кордон. Разом з тим, у Держприкордонслужбі наголосили, що правила щодо перетину кордону є у вільному доступі.
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У Зеленського працюють над обмеженням виїзду за кордон
Судячи з проблем, що вже виникли з виїздом чиновників за кордон, ви бачите, що рішення обговорюється,
– заявили джерела "РБК-Україна".
Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що правила перетину кордону чоловіків на період воєнного стану є відкритими. Вони відображені у Постанові Кабміну №57. Тому будь-хто може ознайомитися з обмеженнями.
Окрім того, депутат Олексій Гончаренко заявив, що на прикордонні пункти нібито розіслали вказівку про заборону на виїзд за кордон чиновників та депутатів.
"Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення ОП по кожному з них", – заявив Гончаренко.
Депутат поїхав у "службове відрядження" на Мальдіви
- У мережі 25 липня опублікували розслідування, що нардеп від "Слуги народу" та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Юрій Арістов поїхав у "службове відрядження" на Мальдіви. Там він зупинився у готелі, у якому номер коштує від 100 тисяч гривень на добу.
- Після засудження у мережі Арістов написав заяву на складання депутатських повноважень. Його планують розглянути на найближчому пленарному засіданні ВР.
- СБУ та ДБР 26 липня провели обшуки в Арістова у межах відкритого кримінального провадження щодо внесення неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон. Під час обшуків виявили закордонний паспорт, у якому були відмітки про перетин кордону в Мальдівах.
- На засіданні 27 липня Верховна Рада підтримала рішення щодо позбавлення Арістова депутатських повноважень.