У Зеленського готують рішення, щоб обмежити депутатам виїзд за кордон, – ЗМІ

27 липня 2023, 17:03
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Джерело:

РБК-Україна

В Офісі Президента обговорюють можливість обмежити виїзд за кордон депутатам і чиновникам. Відповідну ініціативу почали розглядати після низки скандалів з політиками.

Джерела видання стверджують, що нині в ОП думають, як обмежити виїзд депутатів за кордон. Разом з тим, у Держприкордонслужбі наголосили, що правила щодо перетину кордону є у вільному доступі.

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У Зеленського працюють над обмеженням виїзду за кордон

Судячи з проблем, що вже виникли з виїздом чиновників за кордон, ви бачите, що рішення обговорюється,
– заявили джерела "РБК-Україна". 

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що правила перетину кордону чоловіків на період воєнного стану є відкритими. Вони відображені у Постанові Кабміну №57. Тому будь-хто може ознайомитися з обмеженнями. 

Окрім того, депутат Олексій Гончаренко заявив, що на прикордонні пункти нібито розіслали вказівку про заборону на виїзд за кордон чиновників та депутатів.

"Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення ОП по кожному з них", – заявив Гончаренко.

Депутат поїхав у "службове відрядження" на Мальдіви

  • У мережі 25 липня опублікували розслідування, що нардеп від "Слуги народу" та заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Юрій Арістов поїхав у "службове відрядження" на Мальдіви. Там він зупинився у готелі, у якому номер коштує від 100 тисяч гривень на добу. 
  • Після засудження у мережі Арістов написав заяву на складання депутатських повноважень. Його планують розглянути на найближчому пленарному засіданні ВР. 
  • СБУ та ДБР 26 липня провели обшуки в Арістова у межах відкритого кримінального провадження щодо внесення неправдивих відомостей до документів для виїзду за кордон. Під час обшуків виявили закордонний паспорт, у якому були відмітки про перетин кордону в Мальдівах. 
  • На засіданні 27 липня Верховна Рада підтримала рішення щодо позбавлення Арістова депутатських повноважень. 

Автор: Анжеліка Байбак