Чи потрібен жінці військово-обліковий документ чоловіка для перетину кордону з дітьми

В мережі доволі часто можна натрапити на неправдиву інформацію щодо мобілізаційних заходів. Зокрема, почала з'явилася інформація про вимогу документів, що підтверджують взяття батька дитини на військовий облік, для жінок, які виїжджають за кордон з дітьми.

Адвокат юридичної компанії "Де-юре" Лариса Кісь пояснює, що ця інформація не відповідає дійсності. За її словами, порядок перетинання кордону жінок з дітьми регулюється Правилами перетинання державного кордону громадянами України.

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Які необхідні документи для перетину кордону з дитиною

Наразі для перетинання кордону матері з дитиною потрібні такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);

свідоцтво про народження дитини.

У разі різних прізвищ у матері та дитини може знадобитися свідоцтво про розірвання або укладення шлюбу.

З березня 2022 року виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі матері здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків, за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини – за відсутності паспорта,

– зазначає Кісь.

Втім, якщо дитина виїжджає з бабусею, дідусем, повнолітніми братом або сестрою, мачухою, вітчимом або іншими особами, перетин кордону дозволяється за письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування.

Чи потрібен військово-обліковий документ батька

Станом на 12 червня 2024 року, змін до порядку перетину кордону в частині вимоги до жінок (дружин – 24 Канал) надавати копії військово-облікових документів своїх чоловіків або батька дітей – відсутні,

– підкреслює адвокат.

Адвокат зазначає, що відсутність даних про батька дитини в системі "Оберіг" не є підставою для відмови у перетині кордону матері з дитиною.

Про вимогу мати при собі оригінал військово-облікового документа чоловіка або батька дитини взагалі мова не йде – оригінали чоловік повинен носити з собою. Відповідно, він не може передати їх дружині для виїзду за кордон.

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