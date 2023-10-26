Путін стоїть за катастрофою на Близькому Сході: Закаєв припустив роль Кадирова

У загостренні конфлікту на Близькому Сході Владімір Путін прагне виступити "миротворцем". Західні аналітики також повідомляють, що для комунікації з ісламським світом диктатор нібито хоче використати Рамзана Кадирова.

Очільник Чечні може виступити у ролі комунікатора, але тільки для внутрішньої чеченської аудиторії. Про це 24 Каналу розповів очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, зауваживши, що до загальних світових проблем у великих масштабах, Кадиров немає ніякого стосунку.

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Путін відповідальний за катастрофу в Ізраїлі

За словами Ахмеда Закаєва, Кадиров може бути інструментом Путіна, щоб через нього передавати гроші, організовувати корупційні та кримінальні схеми. Саме через структури Кадирова могли заплатити ХАМАС за ті злочини, які бойовики скоїли 7 жовтня.

Путін стоїть за цією страшною катастрофою, яка розгортається на Близькому Сході. Він хоче показати себе захисником 2-мільярдного мусульманського світу, але у нього не вийде, бо всі добре пам'ятають, ким є він і Росія,

– підкреслив Ахмед Закаєв.

Ніхто не забув злочини російського диктатора у Чечні, коли було вбито тисячі цивільних людей. Відомо і про бомбардування Алеппо в Сирії, коли місто повністю знищили. Відтак, стати лідером в ісламському світі й захисником усіх мусульман Путін ніколи не зможе.

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Ізраїль нарешті зрозумів, яку роль СРСР, а тепер Росія, відіграє у конфлікті, що триває упродовж 70 років між ним і Палестиною. На думку Закаєва, розв’язання цієї проблеми повністю залежить від політичного керівництва Ізраїлю. Силова складова не працюватиме, бо конфлікт немає військового вирішення.

"Якщо Ізраїль разом із США реалізують концепцію "два народи – дві держави", тоді Путін і всі, хто підтримує акції проти цивільного населення Ізраїлю, втратять можливості впливати на ці процеси", – додав очільник уряду Чеченської республіки Ічкерія.

Чого хотів досягти Путін

Російський диктатор прагнув налаштувати весь мусульманський світ проти Заходу, а найголовніше – відвернути увагу від України. Міжнародна преса, світові агенції, які завжди на перших сторінках подавали інформацію про війну в нашій державі, тепер перемістили її на другий або третій план. На першому місці – Близький Схід.

Це одне із завдань, які в результаті спецоперації, використовуючи ХАМАС, здійснив Путін. Це перші результати, а далі все залежить від реакції світу – чи будуть знову співпрацювати з Путіним і вести з ним бізнес, як і колись,

– додав Закаєв.

Важливо не допустити, щоб так званий російський президент зміг виступити "миротворцем" чи посередником у вирішенні конфлікту на Близькому Сході. Бо саме тому він все це почав.

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