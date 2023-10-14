У США пояснили, чому Ізраїль не помітив підготовки нападу ХАМАС
Джерело:CNN
У Ізраїлі триває війна з бойовиками палестинського руху ХАМАС. Наступ цієї організації виявився успішним, бо держава приділила недостатньо уваги змінам у позиціях її представників.
Американські посадовці й законодавці вважають, що Ізраїль не зміг передбачити напад бойовиків ХАМАС, бо втратив пильність. Водночас підготовка операції ХАМАС відбувалась під час особистих зустрічей та без жодних засобів зв'язку, які можна відстежити.
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Ознаки підготовки нападу були
У Сполучених Штатах Америки також вважають, що Ізраїль приспав власну пильність стосовно загрози з боку ХАМАС і не розпізнав ознаки того, що бойовики планують широкомасштабну операцію.
Було багато ознак того, що ХАМАС змінив свою позицію в цілому і в публічних заявах, і в позиціях, і став більше схилятися до насильства і нападів,
– повідомило анонімне джерело, знайоме з даними американської розвідки.
Крім цього, підозри викликало те, що ХАМАС не брав участь у сутичках між іншими палестинськими угрупованнями. Також палестинські бойовики, ймовірно, не розраховували на настільки успішний наступ.
Війна між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини
- Зранку 7 жовтня бойовики організації ХАМАС масовано обстріляв територію Ізраїлю. Повідомляли, що проти держави випустили близько 2200 ракет. Ізраїль виявився неготовим до нападу. Ймовірно, розвідка пропустила ознаки підготовки масштабної операції. Це може стати найбільшим провалом ізраїльської розвідки за останні 50 років.
- Армія оборони Ізраїлю 14 жовтня заявила про знайдені тіла полонених ізраїльтян. Їх взяли у полон бойовики ХАМАС. Тіла знайшли під час першого рейду на територію Сектора Гази.
- Росія всіляко підтримує ХАМАС. Своєю чергою вони привітали позицію російського диктатора Владіміра Путіна та "невтомні зусилля Росії" в контексті припинення війни з Ізраілем. В заяві бойовиків ХАМАС ідеться, що їх угрупування цінує позицію Путіна щодо "сіоністської агресії проти нашого народу". А також його засудження облоги Гази та припинення постачання гуманітарної допомоги і "нападів на безпечне цивільне населення".
- Росія має свій інтерес у війні палестинських терористів із Ізраїлем. Зокрема, вона сподівається відвернути увагу світової спільноти від України. Крім цього, держава-агресорка очікує скорочення кількості допомоги нашій державі від партнерів.