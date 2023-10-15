Перегляд – буде, – політолог сказав, як змінилися відносини Нетаньяху з Путіним

Свого часу між прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху та російським президентом Владіміром Путіним існувала досить активна комунікація. Вони навіть співпрацювали на військовому рівні, але останні події в Ізраїлі багато чого змінили.

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що політика Ізраїлю стосовно Росії була досить "мирною". Країна сподівалася, що росіяни не підтримуватимуть ХАМАС та інші режими, які можуть воювати проти Ізраїлю.

До теми Дружба з ХАМАС чи Нетаньягу: кого підтримує Росія і чому Путіну вигідна війна на Близькому Сході

Як змінилися стосунки Путіна та Нетаньяху

За словами політолога, Нетаньяху не просто дружив з російським диктатором, а навіть співпрацював. Наприклад, безпілотники "Ланцет" та "Орлан", якими нас зараз атакує Росія – це викуплені ліцензії ізраїльських безпілотників. Росія зробила це ще у 2010 році.

Обережна позиція стосовно війни в Україні теж пояснювалася небажанням роз'ятрювати Москву. В Ізраїлі боялися, щоб проти них не використовували такі гібридні інструменти, як ХАМАС.

Контакти між лідерами все одно збережуться, але, думаю, перегляд багатьох параметрів буде. Щобільше, до Нетаньяху також було багато питань про те, як він реагував на дані розвідки. Сподіваюся, що буде зміна позицій,

– сказав Загородній.

Політолог припустив, як змінилися відносини Ізраїлю та Росії: дивіться відео

Володимир Зеленський висловив підтримку Ізраїлю. Його візит у країну також був би гарним кроком і, можливо, дозволив би розширити співробітництво між країнами, зокрема в оборонній сфері.

Наприклад, ліцензії на зброю можна купувати, але загалом Ізраїль і так нам допомагає, просто не все робиться публічно,

– підкреслив Загородній.

Як відреагували російські пропагандисти на війну в Ізраїлі