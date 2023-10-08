За 2 дні війни в Ізраїлі побачив більше відео, ніж з України: син Трампа видав обурливу заяву

Не лише Дональд Трамп робить скандальні заяви щодо війни в Україні. Також час від часу відзначається і його син.

Зокрема, Дональд Трамп-молодший заявив, що відео подій в Ізраїлі є більше, ніж з війни в Україні. Платформа GeoConfirmed вже відповіла сину експрезидента США.

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Син Трампа видав скандальну заяву

Трамп-молодший заявив, що бачив менше відео з України, ніж з Ізраїля.

Як це можливо, що я за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки?

– дивується син колишнього президента США.

Глобальна геолокаційна платформа GeoConfirmed відповіла йому, що за понад півтора року назбирала щонайменше 23 тисячі відео про війну в Україні.

"Якщо ви не захочете дивитися, то й справді не побачите", – мовиться у повідомленні.

Також GeoConfirmed додала мапу, де кожна іконка має відеоматеріал з гіперпосиланням на те, що сталося в тому чи іншому районі. Окрім цього, 8 жовтня платформа опублікувала допис, де заявила, що за останні 10 днів на мапі з'явилися 378 подібних геолокацій.

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Загострення в Ізраїлі: коротко