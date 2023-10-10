Вбивали, як росіяни, – політтехнолог пояснив тактику бойовиків ХАМАС

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю. Тут можна провести багато паралелей з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що і в окупантів, і в бойовиків ХАМАС спільною є ментальність варварів. Вони знищують території, на які приходять.

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Підхід однаковий

Як наголосив Шейтельман, окупанти, як і бойовики ХАМАС в Ізраїлі, масово вбивали людей на тимчасово окупованих територіях України, що можна було побачити по населених пунктах на північ від Києва.

Варто звернути увагу і на пограбування. Росіяни буквально вивозили все до чого тільки могли дістатися. А бойовики ХАМАС додумалися навіть вивозити арматуру з Ізраїлю.

Дивіться розмову з Михайлом Шейтельманом на ютубі 24 Каналу

Підхід в російських окупантів і в бойовиків ХАМАС абсолютно однаковий. Вони просто хочуть здійснити геноцид та знищити певний народ.

ХАМАС хотіли захопити територію та вбити всіх, як і росіяни. Це – геноцид. Масове вбивство людей. Ціль Росії – знищення України як держави та українського народу. Така ж ціль ХАМАС щодо Ізраїлю. Тільки росіяни це приховують, а ХАМАС абсолютно відверто про це говорить,

– підкреслив Шейтельман.

Війна в Ізраїлі: коротко