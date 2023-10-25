Чому Ізраїль відкладає наземну операцію у Секторі Гази: у WSJ пояснили

Ізраїльська армія з 7 жовтня готує масштабну наземну операцію у Секторі Гази. Однак наразі Єрусалим вирішив їй відкласти через певні стратегічні міркування.

У ЦАХАЛ пояснили, що Ізраїль не розпочинає операцію на прохання США. Про це пише WSJ з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, інформує 24 Канал.

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Чому Ізраїль відклав наземну операцію

Джерела видання повідомляють, що зараз Пентагон зосереджений на відправленні ППО до Ізраїлю перед початком наземної операції у Газі.

Ізраїль погодився відкласти вторгнення в Сектор Гази, аби США могли перекинути протиракетну оборону в регіон,

– йдеться в повідомленні.

З чим пов’язана затримка наземної операції в Секторі Гази

Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві пояснив, що є "тактичні та навіть стратегічні міркування", які затримують наземний наступ, але вони дозволяють ЦАХАЛ краще підготуватися. Крім того, Халеві наголосив, що угруповання ХАМАС "жалкує" про початок війни проти Ізраїлю.

Відтягування наземної операції в Секторі Гази пов'язане з відкриттям другого флангу на півночі Ізраїлю, де присутня "Хезболла". Якщо "Хезболла" нападе з півночі, тобто Лівану, а Ізраїль зайде з півдня у Сектор Гази, то доведеться воювати і проти Лівану.

Крім того, можливо, якщо відкласти наземну операцію, то Ізраїлю вдасться краще підготуватися. Адже танкові екіпажі досить давно не застосовувалися, тому потребують налагодження.

Речник ізраїльскої армії Джонатан Конрікус 23 жовтня заявив, що військова операція проти бойовиків ХАМАС не розпочнеться, якщо палестинці здадуть зброю та звільнять заручників.

Натомість міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант звернувся до військовослужбовців і сказав, що вони повинні "зберігати готовність до наступу, адже він буде".

Унаслідок війни між ХАМАС та Ізраїлем загинула велика кількість осіб. У Газі – більше ніж 6500 тисяч. В Ізраїлі – близько 1400 цивільних людей та понад 300 військових Армії оборони Ізраїлю.