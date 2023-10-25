Чому Ізраїль відкладає наземну операцію у Секторі Гази: у WSJ пояснили

25 жовтня 2023, 21:48
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Джерело:

WSJ

Ізраїльська армія з 7 жовтня готує масштабну наземну операцію у Секторі Гази. Однак наразі Єрусалим вирішив їй відкласти через певні стратегічні міркування.

У ЦАХАЛ пояснили, що Ізраїль не розпочинає операцію на прохання США. Про це пише WSJ з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки, інформує 24 Канал.

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Чому Ізраїль відклав наземну операцію

Джерела видання повідомляють, що зараз Пентагон зосереджений на відправленні ППО до Ізраїлю перед початком наземної операції у Газі.

Ізраїль погодився відкласти вторгнення в Сектор Гази, аби США могли перекинути протиракетну оборону в регіон,
– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Унаслідок війни між ХАМАС та Ізраїлем загинула велика кількість осіб. У Газі – більше ніж 6500 тисяч. В Ізраїлі – близько 1400 цивільних людей та понад 300 військових Армії оборони Ізраїлю.

З чим пов’язана затримка наземної операції в Секторі Гази

  • Начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві пояснив, що є "тактичні та навіть стратегічні міркування", які затримують наземний наступ, але вони дозволяють ЦАХАЛ краще підготуватися. Крім того, Халеві наголосив, що угруповання ХАМАС "жалкує" про початок війни проти Ізраїлю. 
  • Відтягування наземної операції в Секторі Гази пов'язане з відкриттям другого флангу на півночі Ізраїлю, де присутня "Хезболла". Якщо "Хезболла" нападе з півночі, тобто Лівану, а Ізраїль зайде з півдня у Сектор Гази, то доведеться воювати і проти Лівану.
  • Крім того, можливо, якщо відкласти наземну операцію, то Ізраїлю вдасться краще підготуватися. Адже танкові екіпажі досить давно не застосовувалися, тому потребують налагодження.
  • Речник ізраїльскої армії Джонатан Конрікус 23 жовтня заявив, що військова операція проти бойовиків ХАМАС не розпочнеться, якщо палестинці здадуть зброю та звільнять заручників.
  • Натомість міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант звернувся до військовослужбовців і сказав, що вони повинні "зберігати готовність до наступу, адже він буде".

Автор: Анжеліка Галесевич