Доба на Донбасі: у перший день року окупанти 4 рази зривали "тишу"

Попри домовленості про відновлення режиму тиші на Донбасі, окупанти й далі відкривають вогонь по позиціях Збройних сил України. Гатять, зокрема, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

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Ситуація на Донбасі у січні

1 січня. Російські найманці у перший день року 4 рази порушили режим припинення вогню. Гатили у сторону Широкиного, Новолуганського, Водяного та зайцевого. Стріляли з автоматичних і протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На щастя, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Упродовж 2021 року бойовики ігнорували домовленості

Ще влітку 2020 року Тристоронній контактній групі вдалося домовитися про тишу на Донбасі. Режим повного припинення вогню офіційно почав діяти з 27 липня. Спочатку обстрілів з боку російських найманців стало справді менше. Втім, далі їхня кількість поступово збільшувалася. Через те, що російсько-окупаційні війська зухвало ігнорували перемир'я, гинули військові ЗСУ та мирні мешканці. Багато захисників України зазнали серйозних травм та опинилися у лікарні.

Наприкінці 2021 року в ТКГ домовилися про відновлення режиму припинення вогню. У Зеленського цей крок оцінили як реальну можливість забезпечити тишу. На цю тему висловився, зокрема, Андрій Єрмак. Він заявив, що сподівається на спокійні свята в зоні ООС. Упродовж 22 грудня, коли й відбувалося засідання ТКГ, бойовики справді не відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Проте згодом відновили обстріли. Відтоді зазнали поранень вже 4 українських воїнів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу