Щонайменше п’ять країн НАТО моделюють сценарій можливої війни з Росією, – Стефанішина
Джерело:"Радіо Свобода"
Віцепрем’єрка-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що принаймні 5 країн-членів НАТО моделюють сценарій можливої агресії Росії. Вона зазначила, що окупанти не зупиняться на Україні.
Саме тому важливо збільшити військову підтримку України та обороноздатність Європи. Реальність, де Росія може напасти – зовсім не домисли.
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Росія не зупиниться
Ольга Стефанішина у Брюсселі 25 січня заявила, що наразі як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО сценарій війни з Росією моделюється – це відомо точно.
Сьогодні навіть вийшла стаття в Politico, яка апелює до того, що саме президент України вперше дуже прямо означив цю перспективу: що на Україні ця війна не зупиниться. І, власне, ми бачимо зараз і публічні комунікації, зокрема, німецьких колег, естонських колег. Це реальність – це не питання домислів,
– зазначила вона.
Міністерка додала, що найважливіше для союзників вивчати уроки історії – аже "цей звір потребує трьох – чотирьох років для того, щоб знову накопичити сили і збільшити свій апетит". За словами Стефанішиної, знаючи це можна ухвалювати відповідні рішення.
Україна це робить, Україна закликає союзників. І ми сподіваємося, що це приведе до посилення європейської оборони, запровадження системи єдиних оборонних закупівель, запровадження єдиної політики ЄС щодо оборонної індустрії, посилення самого НАТО, відповідне рішення щодо України,
– сказала вона.
Ольга Стефанішина констатувала, що все це потребує часу, а також – підтримки України. Україна має вистояти, поки Європа стане сильнішою.
НАТО та Росія
- Раніше німецьке видання Bild оприлюднило секретні документи, що містять сценарії можливого конфлікту між НАТО та Росією. Німеччина розглядає гіпотетичний "шлях до конфлікту" з Росією, який може розпочатися вже у 2024 році. Сценарій "Оборона Альянсу 2025" припускає переміщення російських військ до Калінінградської області та створення штучних конфліктів біля Сувальського коридору.
- Голова військового комітету НАТО Роб Бауер закликав громадян західних держав готуватися до "тотальної війни" з Росією. Адмірал заявив, що не все можна передбачити й не все буде добре протягом наступних 20 років.
- Міністр оборони Борис Пісторіус закликав німецькі Збройні сили бути готовими. Він також наголосив, що Росія може напасти на країну НАТО. Експерти називають термін за 5 – 8 років – Пісторіус також переконаний, що це не станеться зараз.