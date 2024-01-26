Щонайменше п’ять країн НАТО моделюють сценарій можливої війни з Росією, – Стефанішина

Віцепрем’єрка-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що принаймні 5 країн-членів НАТО моделюють сценарій можливої агресії Росії. Вона зазначила, що окупанти не зупиняться на Україні.

Саме тому важливо збільшити військову підтримку України та обороноздатність Європи. Реальність, де Росія може напасти – зовсім не домисли.

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Росія не зупиниться

Ольга Стефанішина у Брюсселі 25 січня заявила, що наразі як мінімум у п’яти країнах-союзниках НАТО сценарій війни з Росією моделюється – це відомо точно.

Сьогодні навіть вийшла стаття в Politico, яка апелює до того, що саме президент України вперше дуже прямо означив цю перспективу: що на Україні ця війна не зупиниться. І, власне, ми бачимо зараз і публічні комунікації, зокрема, німецьких колег, естонських колег. Це реальність – це не питання домислів,

– зазначила вона.

Міністерка додала, що найважливіше для союзників вивчати уроки історії – аже "цей звір потребує трьох – чотирьох років для того, щоб знову накопичити сили і збільшити свій апетит". За словами Стефанішиної, знаючи це можна ухвалювати відповідні рішення.

Україна це робить, Україна закликає союзників. І ми сподіваємося, що це приведе до посилення європейської оборони, запровадження системи єдиних оборонних закупівель, запровадження єдиної політики ЄС щодо оборонної індустрії, посилення самого НАТО, відповідне рішення щодо України,

– сказала вона.

Ольга Стефанішина констатувала, що все це потребує часу, а також – підтримки України. Україна має вистояти, поки Європа стане сильнішою.

НАТО та Росія