Німецький генерал назвав терміни, коли Росія зможе напасти на НАТО

Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО. Він назвав приблизні терміни та умови, за яких це може статися.

Росія може підготуватися до нападу на країни Північноатлантичного альянсу вже через 5 – 8 років. Як зауважив німецький генерал, це може статися, якщо країна відновить свої сили після війни на території нашої держави.

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Відновить свої сили до високого рівня

Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр під час свого візиту до польської столиці Варшави заявив, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО через 5 – 8 років.

До того часу, виходячи з нашого аналізу, Росія (відновить – ред.) свої сили до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим. Я не кажу, що це відбудеться, але це може бути можливим,

– сказав генеральний інспектор Бундесверу.

Він наголосив, що країна-агресорка продовжує виготовляти величезну кількість військової техніки, нарощуючи свій потенціал. За його словами, йдеться про озброєння, яке Росія не постачає у повному обсязі на фронт в Україну.

Тому, німецький генерал наголосив, що у 2029 році Північноатлантичний альянс повинен "бути готовим" до ймовірної конфронтації з Росією. "Те, що ми бачимо - це загроза через п'ять-вісім років", – стверджує Броєр.

Водночас Москва регулярно відкидає припущення Заходу про те, що вона може вважати напад на НАТО повною нісенітницею. За словами Путіна, Росія нібито не має планів на якусь із країн Північноатлантичного альянсу.

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