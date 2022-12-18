Путін відмовився зустрічатися з Зеленським: назвав його "пособником нацизму"
Джерело:NYT
Російський диктатор Володимир Путін не захотів особисто зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. В діях останього було те, що стало причиною "розбитих надій Кремля".
Путін не захотів зустрічатися із Зеленським
На початку 2021 року Зеленський запровадив санкції проти проросійського олігарха Віктора Медведчука, після чого були закриті його телеканали. Саме це і розчарувало Путіна. Про це пишуть журналісти видання The New York Times у великому матеріалі, присвяченому причинам поразок РФ в Україні.
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Через такий крок українського президента "надії Кремля були розбиті". Зокрема, своє розчарування диктатор продемонстрував у жовтні 2021 року, коли зустрівся у своїй сочинській резиденції з ізраїльським прем'єр-міністром Нафталі Беннеттом.
Журналісти видання зазначили, що коли почали говорити про Україну, то Путін "спалахнув гнівом".
За даними NYT, Беннет йому розповів, що Зеленський був зацікавлений у зустрічі тет-а-тет. Втім, російський диктатор заявив, що йому "немає чого обговорювати з цією людиною".
Також Путін додав: "Що він за єврей? Він пособник нацизму".
Путін визнав, що прорахувався
Крім того, ще у березні під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом президент Росії Владімір Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому говорили.
"Імовірно, це буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, ми маємо терпіння",
– цитує видання Путіна.
Зеленський заявив, що готовий вийти на ринг із Путіним
Президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх останніх інтерв'ю висловився про російського диктатора Путіна. Він заявив, що готовий вийти з ним на ринг хоч завтра.
За його словами, "справжній мужик, якщо хоче передати комусь повідомлення або якщо хоче набити йому морду – він робить це сам. Готовий хоч завтра на єдиноборство з Путіним".