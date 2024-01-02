Масово потрібні, – генерал армії розібрав, які ресурси мають росіяни

Росія вже втратила 360 тисяч окупантів, які були ліквідовані. Також є безліч поранених. Це фактично усі стройові частини, спецнази, ВДВ, морська піхота ворога і так далі.

Натомість втрати Росія замінює малопідготовленими мобілізованими. Це 24 Каналу зауважив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

"Є частина дійсно професійних військ, але також уже перенавчених. Тобто нема повного складу. Так, вони не рахуються з втратами та кидають цих окупантів. Підрив обороноздатності і боєздатності збройних сил Росії однозначний", – підкреслив він.

Ресурси ворога

Микола Маломуж зазначив, що загарбники хочуть помститися за знищені літаки, великий десантний корабель "Новочеркаськ" тощо. Однак ворог не має стільки ресурсів, щоб досягнути своїх цілей.

Не мають ресурсів. Для того, щоб їх мати системно, крім людей, яких вони кидають в бій, техніки, боєприпасів, новітнього озброєння – це масово потрібно,

– пояснив він.

Водночас росіяни продовжать обстрілювати Україну. Однак ЗСУ будуть давати потужну відсіч ворогу. Генерал армії переконаний, що у 2024 році окупанти зазнаватимуть ще більше поразок.

Втрати ворога: останні новини