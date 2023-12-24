Путіну треба лише капітуляція України: які важелі впливу на Захід має Кремль
Російський президент Владімір Путін нібито натякнув на готовність підписати угоду про припинення вогню в Україні. Однак зараз очільнику Кремля потрібні тільки одні перемовини – про капітуляцію України.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, історик Андрій Харук. Він зауважив, що зараз немає жодного компромісу й підстав для переговорів з Росією.
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Російсько-українські перемовини
Будь-які переговори при нинішній позиції російської влади – це лише затягування часу і намагання виграти час для того, щоб потім спробувати добити Україну.
Якщо будуть організовані переговори, то російська вимога буде саме така. Адже тут є дві непримиренні позиції – ми хочемо жити, наші вороги хочуть бачити нас мертвими. Це не залишає багато простору для компромісу. Путін збирається ліквідувати державу Україну, а українці хочуть її зберегти й відновити територіальну цілісність,
– наголосив Харук.
Чи має Росія військовий потенціал для війни з НАТО
Застосування ядерної зброї – це єдиний військовий потенціал Путіна, який може створити загрозу для країн НАТО. Допоки війна буде вестися конвенційними звичайними засобами, то шансів протистояти Альянсу в диктатора немає.
Путін неспроможний з Україною справитися, а країни НАТО мають дещо більший військовий потенціал. Як на мене, брязкання ядерною зброєю – це блеф,
– мовив військовий експерт.
Наприклад, Фінляндія має збройні сили, а їхні винищувачі мають далекобійні ракети. Путін чудово розуміє, що в разі, наприклад, конфлікту з Фінляндією будуть удари по штабах в Ленінграді чи Санкт-Петербурзі.
Стратегія Заходу щодо Росії
Водночас Захід робить недостатньо для перемоги України над Росією. Мовиться про недопостачання обіцяного озброєння та затримку з наданням щорічної допомоги.
Це звична для Заходу й Сполучених Штатів стратегія керованої ескалації. Тобто намагання зберегти ще якісь важелі для тиску на Росію в майбутньому. Мовляв, ми не дали Україні певний вид озброєння, але якщо ви (росіяни – 24 Канал) будете далі себе нечемно поводити, то ми цю зброю дамо. Це політика, яка зазвичай до добра не призводить,
– додав Харук.
Значна частина Західних партнерів поки що не усвідомили, що перемога України й ідеалів західного демократичного світу, за які зараз воює наша держава, неможлива без воєнної поразки Росії. Її можна досягти лише завдяки знищенню військового потенціалу країни-агресора.
Позиція України щодо перемовин з Росією
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз неможливі компроміси з Владіміром Путіним. Наша держава хоче закінчити війну, але Кремлю не потрібний мир в Україні.
- За словами очільника держави, зараз існує єдиний майданчик, який працює з приводу завершення війни – це українська "формула миру". Вона поступово стає глобальнішою та долучає все більшу кількість держав.
- Під час пресконференції 19 грудня Зеленський пояснив, що у майбутньому відбудеться саміт лідерів щодо "формули миру". На цьому заході між країнами буде досягнуто домовленості щодо фундаментальних речей.