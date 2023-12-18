Ніколи з ним не домовитеся, – російський політик назвав єдину мету Путіна в Україні

Путін живе у власному ілюзорному світі. Це стосується, зокрема, і того, чому очільник Кремля розв'язав війну проти України.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Леонід Гозман, зауваживши, що глава Кремля справді думав, що візьме Київ за 3 дні.

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У що вірить Путін

Російський опозиціонер вважає, що Путін живе в ілюзорному світі. Так, здорова людина бачить світ таким, яким він є. Путін же бачить світ нереальним.

На його думку, Путін вірить у те, що Україну створив Ленін, хоча це неправда. І це не тому, що йому бракує інформації, а тому, що Путін хоче у це вірити. Це вже патологія. З усім іншим у нього так само, зокрема, з війною проти України.

Він (Путін – 24 Канал) справді вірив, що візьме Київ за 3 дні,

– наголосив Гозман.

Тому, за його словами, за наказом Путіна окупанти поклали у передові танки парадну форму. А далі за ними вже їхали автозаки, щоб можна було пакувати туди українців, які протестуватимуть.

Яка мета Путіна в Україні

Гозман зауважив, що Путін розв'язав війну за знищення України.

Жодної іншої мети, крім знищення вашої країни як політичного, культурного, лінгвістичного суб'єкта, у нього немає,

– сказав російський опозиціонер.

Тому, додав він, навіть за бажання Україна ніколи не зможе домовитися з російським диктатором.

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