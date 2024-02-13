Було відчуття, що йду в якусь безодню, – Сирський про розуміння, що війна буде довготривалою
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що розумів, що війна Росії проти України буде довготривалою. Генерал підкреслив, що це усвідомлення відбулося ще до повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.
Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, яке взяли ще до його призначення на пост головнокомандувача ЗСУ. Генерал наголосив, що відчував, ніби "йде в якусь безодню", інформує 24 Канал.
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Сирський розповів про усвідомлення довготривалості війни
Головнокомандувач Збройних Сил України зауважив, що ще у 2014 році, коли Росія почала відкриту агресію проти нашої держави, він усвідомлював, що бойові дії проти армії країни-агресорки можуть займати довготривалий час.
В мене було таке відчуття, що я їду в якусь безодню, яка не має чітких якихось часових обмежень,
– сказав він.
Генерал наголосив, що для нашої держави це велика проблема, і на момент початку агресії не було зрозуміло, коли це все може закінчитися. Водночас Сирський підкреслив, що йому було чітко ясно, що ця війна буде довга і тяжка.
Генерал розповів про ситуацію на фронті
- Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що ситуація на фронті наразі лишається складною. Зокрема, ворог наступає на різних напрямках і веде активні штурми позицій наших захисників.
- Крім того, Сирський наголосив, що наша армія перейшла від наступальних до оборонних операцій. Це потрібно для того, щоб виснажити можливості ворога і він зазнав втрат.
- Генерал також пояснив, що для нашої держави цінність життя військовослужбовців є пріоритетною. Тому він краще б залишив якусь позицію, але не допустив би загибелі всього особового складу.
- Сирський також зазначив, що на противагу, для військового командування країни-агресорки життя їхніх солдатів цінності немає. Тому у них втрати, особливо загиблими, у 7 – 8 разів більші, ніж у ЗСУ.