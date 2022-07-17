На Південнобузькому напрямку ворог проводить розвідку: є загроза атак на критичну інфраструктуру

російські військові здійснюють систематичні обстріли на Південнобузькому напрямку. У такий спосіб окупанти намагаються порушити логістичне забезпечення українських військ.

Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру

Відповідні дані у вечірньому зведенні 17 липня опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах відразу декількох населених пунктів.

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Йдеться про Білу Криницю, Березнегувате, Тернівку, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівку, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанку та інші.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що ворог вкотре завдав ракетних ударів по Миколаєву.

російські військові з допомогою безпілотників продовжують проводити повітряну розвідку. Як йдеться у повідомленні, на Південнобузькому напрямку висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Водночас українські військові продовжують виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та б'ють окупантів у ближніх боях.

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