Путін веде одразу 3 війни, – російський політик сказав, чому диктатор ніколи не зупиниться

Від представників Росії дедалі частіше звучать заяви про переговори з Україною. Однак Владімір Путін, очевидно, не прагне миру, а тільки короткого перепочинку для відновлення сил.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман, додавши, що ціль кремлівського диктатора – короткотривале перемир'я. Після цього він з новими силами продовжить війну.

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Скільки хоче воювати Путін

Так званому російському президенту потрібна "передишка", під час якої він зможе перебудувати промисловість, економіку, зробить інші кроки, які будуть для нього вигідними. Миру він точне не прагне.

Путін веде одразу 3 війни: проти України, за відновлення російської імперії, та війну із Заходом для того, щоб знищити західну цивілізацію. Тому він не зупиниться ніколи,

– підкреслив Леонід Гозман.

Він додав, що деякі західні політики не помічають прямих аналогій з подіями, які колись відбувалися. Наприклад, у 1938 році Адольфу Гітлеру віддали Судети, які були територією колишньої Чехословаччини. Вважалося, що таким рішенням вдасться "купити вічний мир". Але насправді це закінчилось не умиротворенням агресора, а початком найстрашнішої війни в історії людства.

Те саме може відбутися зараз, якщо обставини складуться не на користь України, або якщо Україну змусять піти на укладання угод. Для Росії це означатиме тільки підготовку до нової війни та нових смертей,

– наголосив Гозман.

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