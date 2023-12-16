У пріоритеті питання фортифікації й мобілізації, – Умєров про співпрацю з місцевою владою

Міністерство оборони України наразі активно співпрацює з обласними та районними військовими адміністраціями. Це потрібно для того, щоб захистити цивільне населення від агресивної війни, яку розпочала Росія.

Про це заявив Міністр оборони України Рустем Умєров під час Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. За його словами, пріоритетними пунктами цієї співпраці є мобілізація й облаштування фортифікаційних споруд, передає 24 Канал.

До теми Мобілізація у 2024 році: які зміни планує внести Верховна Рада до цього процесу

Умєров розповів про співпрацю з місцевою владою

Міністр оборони зазначив, що зараз орган об’єднується разом з обласною військовою адміністрацією щодо важливих завдань із захисту населення. Так, міністерство разом із місцевою владою працює на різних рівнях щодо питання фортифікації.

"Ставимо в пріоритет – лінії смуг і так далі", – наголосив Умєров.

Крім того, він зазначив, що міністерство також працює з військовими адміністраціями щодо питання мобілізації. На Конгресі він презентував план спільних дій разом з обласними та районними військовими адміністраціями.

Будемо фокусуватись на фортифікації та рекрутингу,

– сказав міністр.

Міністр оборони сказав, чи може сільський голова підписувати повістки