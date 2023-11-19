Можливі певні несподіванки: як зима може вплинути на бойові дії

Британська розвідка зазначає, що зима навряд чи змінить ситуацію на фронті, адже сьогодні здебільшого артилерія та безпілотники відіграють ключову роль. За повідомленням розвідників, ці засоби можуть працювати фактично у будь-яку погоду.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що насправді погода має вплив на бойові дії. Похолодання відображається на роботі техніки й швидкості наступальних дій.

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Наскільки може змінитися ситуація

Щодо дронів є свідчення про те, що погода все-таки може їм заважати, особливо, якщо мовиться про туман, сильний вітер, дощ і загалом погану видимість.

Погода має вплив на роботу всього, що пов'язане з аеророзвідкою, літальними апаратами, пілотованими та непілотованими. Тому з оцінкою британської розвідки можна посперечатися,

– сказав військовий оглядач.

Зима може сповільнити наступальні дії, але повністю їх не припинить. Варто згадати досвід минулого року, коли росіяни наступали під Бахмутом і навіть зараз, попри те, що погодні умови погіршились, наступають на східній дузі. Причому окупанти намагаються це робити одразу на кількох напрямках: Лимано-Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському.

"Були повідомлення, що вони контратакують на Запоріжжі, тому повністю зупинити наступальні дії зима не в змозі. Скажімо так, що ми можемо очікувати певних несподіванок", – додав Денис Попович.

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