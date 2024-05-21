Вони вже не Росія, – Зеленський яскраво схарактеризував агресивного сусіда
Володимир Зеленський висловився щодо країни-агресорки, яка вторглася у нашу державу у лютому 2022 року. Президент сказав, що ця країна вже не є Росією.
Український очільник зазначив, що наразі Росія є лише "Рашкою". Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю журналістам Reuters, передає 24 Канал.
Цікаво Дефіцит політичної волі світу щодо терору Росії, – Зеленський відреагував на удар по Харківщині
Зеленський назвав Росію – "Рашкою"
В інтерв'ю Зеленський зазначив, що сила українців полягає в любов до України, а не у ставленні до Росії. У цьому контексті глава держави назвав Росію – "Рашкою" (походить від англійського слова Russia – 24 Канал).
Вони – "Рашка", вони вже не Росія навіть,
– сказав президент України.
Водночас Зеленський підкреслив, що наразі українці мають ставитись до росіян як до ворогів і знищувати без зайвих почуттів.
"Вони для нас сьогодні вороги. Їх не треба ні любити, ні ненавидіти. Це просто ворог, до нього немає почуттів, тут не може бути ніяких сентиментів. Це ворог, його треба просто знищувати", – наголосив глава держави.
Президент України дав інтерв'ю Reuters: найцікавіше з розмови
- Володимир Зеленський заявив, що західні союзники занадто довго приймають ключові рішення щодо військової підтримки України. Він зазначив, що прискорення передачі допомоги допоможе досягти Україні успіху на полі бою.
- Глава держави також наполягав, що Україна все ще може виграти війну, попри невдачі останніх місяців. Він також вважає, що українцям потрібно пройти цей шлях до кінця, і бажано вийти переможцями.
- На питання журналістів про оцінення його 5 років президентства Зеленський сказав, що його президентські повноваження ще тривають. Зокрема, це відбувається через воєнний стан, який запровадили після вторгнення Росії.
- Президент також заявив, що пишається бути на чолі українського народу, який сміливо зустрів усі виклики, які випали на його долю. Водночас оцінювати самому свою діяльність Зеленський назвав "не дуже етичним".
- Щодо президентства Зеленського і виборів в Україні висловився й спікер Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано. Він зазначив, що в Євросоюзі визнають Володимира Зеленського чинним президентом України, і наразі в нашій державі неможливо провести вільні вибори.