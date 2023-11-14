ЗСУ захопили плацдарм на лівому березі Дніпра, – у Зеленського підтвердили успіхи на Херсонщині

В Офісі Президента підтвердили успіхи Сил оборони України на лівобережжі Херсонської області. Українським військам вдалося захопили плацдарм на лівому березі Дніпра.

Відповідну заяву зробив керівник ОП Андрій Єрмак. Він наголосив, що контрнаступ ЗСУ триває, оскільки Україна прагне відновити свою територіальну цілісність.

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Єрмак підтвердив успіхи ЗСУ на Херсонщині

Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває,

– заявив Єрмак.

Керівник ОП додав, що Україна знає, як досягти перемоги, а в президента Володимира Зеленського є чіткий план.

За його словами, серед пріоритетів Зеленський визначає розвиток українського ОПК й розгортання власного виробництва озброєнь.

Контекст заяви Єрмака