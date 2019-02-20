Війна і анексія, – екс-глава НАТО попередив Білорусь про серйозну небезпеку

Росія має у своїх планах приєднати Білорусь, втіливши там український сценарій із війною та анексією. Таким чином Путін впритул наблизиться до кордонів Західної Європи.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що уникнути такого сценарію країні допоможуть реформи, пише LIGA.net.

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Екс-генсек наголосив, що рух до демократії і свободи допоможе "вберегтися від агресії росіян". Расмуссен нагадав заяви російського президента про те, що Білорусь треба включити до "великої російської держави". За його словами, це дуже схоже на незаконну анексію українського Криму.

І я б хотів, щоб Білорусь отримувала більше допомоги від Заходу. Але нам потрібно бачити переорієнтацію Білорусі на свободу і демократію,

– зазначив він.

Окрім того, колишній генеральний секретар усвідомлює, що президент Білорусі Олександр Лукашенко не хоче рухатися на Захід та реформувати країну.

"Але також Лукашенко не бажає жити під гнітом Путіна. Йому потрібно вибрати: або реформи, або постійний гніт росіян", – наголосив Расмуссен.

А тим часом Росія та Білорусь готуються до створення Союзної держави. У Кремлі впевнені, що у поглибленні спорідненості Москви та Мінська жодних сумнівів немає. Також Росія називає Білорусь своїм союзником. Зокрема, голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Окрім того, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять обидві країни.

Натомість після заяв білоруського лідера Олександра Лукашенка до усіх цих запевнень з боку Кремля виникають питання. До прикладу, він наголошував, що Кремль відкинув всі пропозиції Білорусі щодо цін на газ і компенсації за податковий маневр. Також білоруський лідер вважає, що у взаєминах Білорусі та Росії "ніхто нікого не нахилить".

Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що включає в себе Росію і Білорусь, з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.