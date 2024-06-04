Вийшли за ліміти: у Києві вводять екстрені відключення світла

Столиця перебрала ліміт споживання електроенергії, повідомив гендиректор Yasno. Тож у Києві 4 червня вводять екстрені відключення світла.

У вівторок, 4 червня, у столиці зупинявся фунікулер. Причиною назвали відсутність напруги.

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Як довго в Києві будуть екстрені відключення

Київ вийшов за ліміти. Укренерго дало команду на екстрені відключення. Графіки поки що не діють,

– написав Сергій Коваленко.

Поки що нема інформації, як довго діятимуть екстрені відключення в Києві і коли їх скасують. Імовірно, про це повідомлять додатково, 24 Канал стежитиме за новинами від енергетиків.

Яка ситуація в енергетиці України зараз

В Укренерго повідомили, що 4 червня дефіцит більший, ніж напередодні. Тому ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України протягом доби.

Причин дефіциту багато: через спеку люди активно користуються кондиціонерами, внаслідок чого зростає рівень споживання. Можна було би задіяти сонячні електростанції, але їхній роботі перешкоджає хмарність.

Іще з Європи зменшився імпорт електроенергії. 3 червня у плановий ремонт вивели одну з високовольтних повітряних ліній, що поєднують українську енергосистему з об'єднаною енергомережою континентальної Європи. Не ремонтувати її не можна, інакше в енергосистемі може статися аварія. А ще після російської атаки 1 червня всередині України діють певні мережеві обмеження, які вливають на доступні обсяги імпорту.

Звісно ж, у ситуації з нестачею енергетики винна Росія. Агресор методично обстрілює українські електростанції і через серйозні пошкодження вони не можуть виробляти стільки електроенергії, як раніше. Імпорту не завжди вистачає, от і вдаються до відключень світла.

Далі справа за нами. Не варто вмикати всі енергоприлади одразу. Споживаймо розумно, і тоді світлі часи настануть швидше!