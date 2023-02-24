У Білорусі ракетному підрозділу наказали готувати техніку до бойового застосування
У Білорусі наказали готувати техніку до бойового застосування. Таке завдання отримав ракетний підрозділ.
Це нібито відбувається "у рамках заходів бойової готовності". Про це повідомили у міноборони Білорусі, інформує 24 Канал.
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У Білорусі готують техніку до бойового застосування
У рамках заходів бойової готовності один із ракетних підрозділів висувається у призначений район,
– заявили в міноборони республіки.
Тому особистому складу наказали відпрацювати комплекс заходів з обладнання району стартових позицій та підготувати техніку до бойового застосування.
Білорусь проводить тривалі військові навчання
Нещодавно громадський діяч та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок розповів, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко завжди готує собі поле для маневру. Він робитиме усе можливе, щоб зберегти своє місце при владі.
За словами Клочка, це архіважливо для самопроголошеного білоруського лідера. Так, ще кілька років тому в Білорусі проводили спеціальні наради, де обговорювались наслідки та фатальність повного злиття білоруської та російської армій.
Навчання білоруських військових: що відомо
- У грудні в Білорусі за наказом Лукашенка почали раптову перевірку військ.
- Війська висунулись у призначені райони, здійснили їхнє інженерне обладнання, організували охорону та оборону, а також мали навести мостові переправи через річки Неман та Березина.
- Напередодні Нового року з'явилася інформація, що Білорусь планує перевести свою армію на воєнний час.
- До речі, у Білорусі, ймовірно, триває прихована мобілізація. Там з'явились навіть відповідні написи на вокзалі – чоловіків заманюють до військкоматів.