Зеленський висловився про ініціативу Макрона щодо введення військ НАТО

У лютому 2024 року французький лідер Емануель Макрон запропонував декілька варіантів залучення військ НАТО для допомоги України. Володимир Зеленський сказав пояснив своє ставлення до такої ініціативи Макрона.

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Президент Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що вже обговорював із французьким лідером це питання, пише 24 Канал.

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Зеленський назвав ініціативу Макрона логічною

Макрон мав декілька пропозицій: місія НАТО тренуватиме українські війська в Україні; в Україні створять підземні хаби для ремонту західної техніки; представники НАТО стоятимуть на українському кордоні.

Під час останньої зустрічі із журналістами Зеленський назвав проведення тренувань в Україні логічним. "Ми про це вже говорили. Швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, навіть в Польщу", – сказав президент України.

Він додав, що у такому випадку проходитиме і співпраця з розмінування. Позитивно Зеленський ставиться також до створення хабу з ремонту, наприклад, французької техніки на території України, щоб не переправляти її до Франції.

Я на це дивлюсь дуже позитивно, скажу чесно. Все це могло би бути кроком, який підштовхнув би і інші країни. Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні,

– вважає Зеленський.

Що думають інші країни про введення військ НАТО в Україну