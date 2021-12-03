Війська Росії на кордоні з Україною викликають серйозне занепокоєння, – американський генерал

Американський генерал Марк Міллі заявив, що дії Росії поблизу кодонів України викликають серйозне занепокоєння. За його словами, вторгнення може дестабілізувати ситуацію у світі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США зазначив, що російська риторика "стає все більш жорсткою". Про це він повідомив під час польоту з Сеула до Вашингтона.

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Якщо росіяни вчинять відкритий акт військової агресії проти національної держави, незалежної з 1991 року, на карту буде поставлено важливі інтереси нацбезпеки Сполучених Штатів і країн-членів НАТО,

– сказав офіцер.

Марк Міллі розповів, що американська розвідка наразі "відстежує все і зараз там достатньо інформації", щоб можна було зауважити, що дії Росії викликають серйозне занепокоєння.

Сенатори Роб Портман та Джин Шахін запропонували збільшити фінансування на озброєння України з 300 до 350 мільйонів доларів.

Гроші мають піти на закупівлю "озброєнь для стримування агресії Росії".

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