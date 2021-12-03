Війська Росії на кордоні з Україною викликають серйозне занепокоєння, – американський генерал

3 грудня 2021 , 11:42
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Джерело:

Aljazeera

Американський генерал Марк Міллі заявив, що дії Росії поблизу кодонів України викликають серйозне занепокоєння. За його словами, вторгнення може дестабілізувати ситуацію у світі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США зазначив, що російська риторика "стає все більш жорсткою". Про це він повідомив під час польоту з Сеула до Вашингтона.

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Якщо росіяни вчинять відкритий акт військової агресії проти національної держави, незалежної з 1991 року, на карту буде поставлено важливі інтереси нацбезпеки Сполучених Штатів і країн-членів НАТО,
– сказав офіцер.

Марк Міллі розповів, що американська розвідка наразі "відстежує все і зараз там достатньо інформації", щоб можна було зауважити, що дії Росії викликають серйозне занепокоєння.

Зверніть увагу!  США можуть збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів.
  • Сенатори Роб Портман та Джин Шахін запропонували збільшити фінансування на озброєння України з 300 до 350 мільйонів доларів.
  • Гроші мають піти на закупівлю "озброєнь для стримування агресії Росії".

Російські війська біля України: що відомо

  • Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.
  • Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.
  • Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду на засіданні Ради 3 грудня заявив, що наразі біля наших кордонів дислокуються 94,3 тисячі російських військових.
Автор: Олег Васьків