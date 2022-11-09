Британія оголосила про допомогу Україні: що нададуть

Велика Британія продовжує допомагати Україні у війни проти Росії. Парламент країни оголосив про надання допомоги для українських бійців.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак із Йенсом Столтенбергом розмовлятимуть про війну, яка триває в Україні. Ба більше, посадовці обговорять, як союзники можуть підтримати мужню оборону український військових.

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Яку допомогу нададуть

Сунак оголосив, що Велика Британія надасть Збройним силам України комплект зимового спорядження, щоб допомогти їм захищати свою країну у виснажливих зимових умовах.

Міністр сказав, що НАТО є наріжним каменем безпеки у світі. Оскільки війна в Україні продовжується, інші країни не повинні сприймати мир удома як належне.

Мені приємно, що комплект, подарований Великою Британією, зберігатиме тепло та безпеку Збройних Сил України, коли вони зіткнуться з небезпечною зимою, борючись за свою країну,

– сказав Сунак.

Прем'єр оголосив, що Великобританія надішле ще 12 000 спальних комплектів і 150 наметів з підігрівом, щоб допомогти українським військам пережити зиму.

До середини грудня Сполучене Королівство має надати понад 25 000 комплектів одягу для екстремальних холодів, щоб війська могли діяти та виживати під час низьких температур в Україні.

Комплекти для екстремальних холодів є доповненням до понад 7000 комплектів для нормальної холодної погоди, які роздають новобранцям під час операції "Інтерфлекс".

Столнберг побуває на навчанні українських бійців

Генеральний секретар відвідає українські війська в армійському таборі Лідд у рамках операції "Інтерфлекс".

"Інтерфлекс" – програма підготовки Збройних сил України, започаткована Великою Британією. Військові інструктори Британії перевіряють новобранців, щоб переконатися, що вони готові до передової.

Нагадаємо, що українських військових у Британії навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові Збройних сил.

Партнери продовжують постачати військову допомогу в Україну

7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.

Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.

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