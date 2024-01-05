Пріоритетність України незмінна, – політолог про увагу США до інших гарячих точок у світі

Натепер у світі багато безпекових викликів – війна на Близькому Сході, загострення в Червоному морі, протистояння між Північною Кореєю та Південною. Однак для США пріоритетною залишається Україна.

Про це свідчить, зокрема, безпековий пакет, який ще можуть ухвалити, сказав 24 Каналу політолог Володимир Фесенко. Найбільша складова в розмірі 61 мільярда доларів призначена саме Україні.

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"Так, війна в Секторі Гази збільшила, наприклад, постачання артилерійських снарядів і деяких інших видів зброї для Ізраїлю, але пріоритетність України залишається незмінною", – наголосив Фесенко.

Крім того, інші загрози є стимулом для США швидко збільшувати військове виробництво, поповнювати власні арсенали і брати активну участь у міжнародних відносинах. Тому це позитивно для України.

Чи зміниться ситуація після виборів

Восени 2024 року в США відбудуться президентські вибори. Припускають, що може перемогти Дональд Трамп, який має специфічне ставлення до України.

Водночас він уже був президентом свого часу і саме за його каденції Київ уперше отримав "Джавеліни" та іншу летальну зброю.

"Саме стратегічні інтереси, безпекові інтереси США підштовхуватимуть їх і до швидкого розвитку власного воєнного виробництва, і для допомоги своїм партнерам, зокрема Україні", – підсумував Фесенко.

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