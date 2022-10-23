Основна загроза з повітря: чи може Україна отримати сучасну авіацію від партнерів
Україна працює над тим, щоб міжнародні партнери передали західні літаки для захисту від російських окупантів. Процес триває, але коли будуть результати – складно сказати.
Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, робочий процес з цього питання триває. Усі сподіваються, що зрештою Україна отримає західні літаки.
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Сподіватися можна. Але дуже важко з цим питанням. Зараз пріоритет – засоби ППО. А з літаками робота триває. Сподіваємося, що все буде успішно,
– зазначив Ігнат.
Російська авіація працює щодня, але потроху її знищуємо
Як наголосив Ігнат, загалом російські окупанти використовують майже 40 летовищ, щоб тероризувати Україну. Щонайменше 5 – 6 розташовуються в Білорусі, деякі – в окупованому Криму. Більшість – на території Росії.
Російська авіація літає щодня та виконує певні завдання. Хтось патрулює, хтось завдає ракетних ударів по прифронтовій зоні. Використовують протирадіолокаційні ракети, намагаючись знищити ППО. В принципі російська авіація нікуди не зникла,
– розповів Ігнат.
Утім, з початку повномасштабного вторгнення українські військові прорідили російську авіацію. Ця робота триває кожного дня. До прикладу, 21 жовтня захисники знищили ворожий штурмовик Су-25, а сьогодні, 22 жовтня, – ще один вертоліт Ка-52.
Російська авіація працює близько на 40 летовищах – Ігнат: дивіться відео
Чергова масована атака по Україні: коротко
- В ніч на 22 жовтня російські окупанти запустили 5 іранських дронів-камікадзе по Черкаській області. Вони влучили в об'єкт критичної інфраструктури.
- Вже вранці 22 жовтня по Україні була масштабна повітряна тривога. Російські терористи влучили в енергетичний об'єкт в Луцьку. Його фактично знищили, а в частині міста зникло світло.
- Ворожі ракети також попали в об'єкт енергетики в Рівному. У місті були проблеми зі світлом, водою, мобільним зв'язком та радіомовленням.
- Детальніше про масований ракетний удар окупантів 22 жовтня читайте за посиланням.
- Важливо, що сили ППО знищили більшість ракет, які запустили окупанти.