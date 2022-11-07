Коли системи ППО NASAMS і Aspide стануть до строю: Юрій Ігнат назвав терміни

Західні партнери продовжують надавати військову допомогу Україні. Зокрема, Іспанія та США передали нашій державі сучасні системи ППО NASAMS і Aspide.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час онлайн-конференції розповів про успіхи ЗСУ. Крім того, він зазначив, що наші війська ведуть активні наступальні дії, пише 24 канал.

Цікаво Україна отримає танки від Чехії: наскільки вони відрізняються від німецьких Leopard

Коли NASAMS і Aspide почнуть захищати небо

Речник відзначив гарну роботу озброєння, яке передають західні партнери. Зокрема, німецька IRIS-T під час масованого ракетного удару Росії по Україні відпрацювала зі 100% результатом.

Крім того, Ігнат зазначив, що іспанські Aspide та американські NASAMS найближчим часом стануть до строю і будуть захищати наше небо.

Які ще системи ППО очікують в Україні

За словами речника, в Україні ще очікують на поставку таких систем ППО як: Hawk, NASAMS, Aspide та Crotale. Ігнат зауважив, що ППО, які надали партнери, чудово інтегруються з вітчизняними системами оборони.

Крім того, партнери продовжать постачати для українських військових системи залпового вогню, антидронні системи та безпілотники для розвідки та наведення артилерії.

Партнери продовжують постачати військову допомогу в Україну

7 листопада Україна отримала перші ЗРК NASAMS. Також наша держава отримала іспанські системи Aspide. Ця зброя суттєво посилить українську армію та зробить наше небо безпечнішим.

Безпековий радник США Джейк Салліван 4 листопада з візитом відвідав Україну. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Сполучені Штати невдовзі нададуть нашій країні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.

Потужну військову допомогу Україні анонсувала також Іспанія. До неї увійдуть, зокрема, системи протиповітряної оборони, зенітно-ракетні комплекси та ракети.

Більше про це – В Україну прибули перші NASAMS і Aspide: дивіться відео