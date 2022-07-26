Військовий експерт сказав, за яких умов Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29
Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29. Проте для цього треба виконати головну вимогу – щоб Польща та Чехія захищали повітряний простір Словаччини.
Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він запевнив, що передача МіГ-29 від Словаччини цілком можливо, хоча й за певних умов.
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За його словами, Словаччина веде дискусію, щоб після того, як вона передасть Україні винищувачі, Чехія та Польща контролювали її небо, тобто патрулювали власники літаками.
За виконання цих умов, ці МіГ-29 можуть передати Україні (йдеться про 11 одиниць)... Ця історія вже лунала раніше. Тому це реально, але є певні умови,
– сказав експерт.
Попович наголосив, що поки не можна говорити про те, що це станеться у найближчі тижні.
Він додав, що Словаччину звинувачувати не можна.
"Адже це майно, воно вартісне. Більше того - в умовах такої зростаючої експансії росії, Словаччина має право вимагати якісь гарантії щодо збереження власного неба", – вважає експерт.
До того ж, як зазначив Попович, Словаччина вже передавала Україні допомогу.
Попович про постачання зброї Україні та можливість переговорів з росією:
Військова допомога та підтримка Словаччини: основне
- Нещодавно Словаччина передала Україні 122 міліметрових боєприпасів для системи "Град", 4 вертольоти Мі-17, 1 вертоліт Мі-2.
- Загалом Словаччина від самого початку повномасштабного вторгнення росії заявляла, що допоможе Україні на її шляху до відновлення після війни.
- Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наголосив, що якщо Україна зазнає невдачі, наступною буде Словаччина.
- Вражає і той факт, що гаубиці Zuzana, які Словаччина передає Україні, призначались для її власної армії. Проте Міноборони країни вирішило надати пріоритет у виробництві цих гаубиць на замовлення для України.
- Так, державне акціонерне товариство Konstrukta Defense, що належить Міноборони Словаччини, уклало договір на продаж Україні 8 гаубиць Zuzana 2.
- Також нещодавно лідерка Словаччини Зузана Чапутова під час візиту до України відвідала Ірпінь і Бородянку, які стали свідками звірств російських окупантів.