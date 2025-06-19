Ситуація дуже цікава: чому Трамп не погоджується продавати Україні зброю

Дональд Трамп поки не ухвалив рішення щодо продажу зброї Україні. Він намагається максимально обережно діяти щодо російського диктатора Путіна. Ситуація тут специфічна.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, зауваживши, що військова допомога Україні чи продаж зброї зараз не перебувають на порядку денному у Трампа. Також президент США уникає посилення санкцій проти Росії.

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Чому Трамп не діє жорстко проти Путіна

Як наголосив Самусь, усе це відбувається з однієї причини. Трамп переконаний, що у нього є можливість м'яко впливати на диктатора Путіна через спецпредставника Стіва Віткоффа. У такий спосіб він хоче дійти до припинення вогню та зрештою закінчення війни.

Це, звісно, стратегічна помилка. Трамп завжди її допускає. Самі американці кажуть, що Трамп завжди відступає. Він переконаний, що у нього є шанси домовитися з Путіним. Трамп вважає, що Путін може визнати факт продажу зброї Україні як агресивну дію,

– сказав Самусь.

Ситуація тут дійсно цікава. І Трамп не діє в контексті моралі чи цінностей. Він діє холодно та прагматично, бо вважає, що має можливість укласти з Путіним угоду. Для цього йому потрібно зберігати позитивну комунікацію з диктатором.

Його не цікавить, скільки українців ще вб'ють росіяни. Це його взагалі не обходить. Після "Павутини" він взагалі сказав, що Україна та Росія – як діти в парку. І їм варто ще трохи побитися. А тоді восени він вже гляне, як все буде. Тобто Трамп серйозно розглядає можливість дати Росії ще часу, щоб бити по Україні. Можливо, тоді ми станемо більш піддатливими з його точки зору. Ось така у нього логіка,

– наголосив Самусь.

Додамо, є ризики, що США можуть фактично припинити військову допомогу для України. Там хочуть перекинути усі проблеми на Європу.